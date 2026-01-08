La cattiveria – in principio era il verbo amare in scena al Teatro Primo

Il Teatro Primo di Villa San Giovanni presenta “La cattiveria – in principio era il verbo amare”, un testo di Letizia Rita Amoreo interpretato da Amoreo e Giuseppe Rascio, con regia di Roberto Galano. La rappresentazione si inserisce nella 12ª stagione di Drammaturgia Contemporanea, offrendo uno sguardo riflessivo sui temi dell’amore e della cattiveria attraverso un approccio teatrale sobrio e rigoroso.

Sabato 10 h21:00/ Domenica 11 h18:15

