La cattiveria – in principio era il verbo amare in scena al Teatro Primo
Il Teatro Primo di Villa San Giovanni presenta “La cattiveria – in principio era il verbo amare”, un testo di Letizia Rita Amoreo interpretato da Amoreo e Giuseppe Rascio, con regia di Roberto Galano. La rappresentazione si inserisce nella 12ª stagione di Drammaturgia Contemporanea, offrendo uno sguardo riflessivo sui temi dell’amore e della cattiveria attraverso un approccio teatrale sobrio e rigoroso.
Sabato 10 h21:00/ Domenica 11 h18:15 LA CATTIVERIA -in principio era il verbo amare- di Letizia Rita Amoreo con Letizia Rita Amoreo e Giuseppe Rascio regia Roberto Galano musiche Giovanni Russo costumi Vize Ruffo prod. Teatro dei Limoni - /cat·ti·vè·r facebook
