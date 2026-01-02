Al via il Piano per la salute mentale | il governo impegna 246 milioni in tre anni con lo psicologo di base

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia il Piano per la salute mentale, con un impegno di 246 milioni di euro in tre anni. Il progetto mira a rafforzare i servizi di supporto psicologico di base, offrendo un intervento più accessibile e diffuso sul territorio. Si tratta di un passo importante per migliorare l’assistenza e la prevenzione nel settore della salute mentale.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà il via al nuovo Piano per la salute mentale. Un impegno di 246 milioni di euro nel triennio, fortemente voluto dal ministro Orazio Schillaci e dal sottosegretario Marcello Gemmato, dopo anni di continue dilazioni. Il Piano. Il Piano è articolato in diverse fasi e prevede un intervento complessivo nei distretti e nei dipartimenti con un’integrazione dei servizi e con l’introduzione dello psicologo di base. Determinante è stato il lavoro del tavolo tecnico nominato dal ministero. L’impegno dei due coordinatori, Alberto Siracusano e Giuseppe Niccolò ha partorito una serie di discussioni e di confronti con il territorio e un investimento considerevole, in termini di spesa, da parte del Ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

