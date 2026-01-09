Quanto ci vuole per guarire un cuore spezzato lo psicologo Cambia in base allo stile di attaccamento emotivo

La durata del processo di guarigione dopo una rottura dipende dall’individuale stile di attaccamento emotivo. Uno psicologo sottolinea come le modalità di rapporto affettivo influenzino il tempo necessario per superare il dolore. Comprendere queste dinamiche può aiutare a gestire meglio il percorso di recupero, offrendo una prospettiva più chiara e realistica sulle fasi di ripresa dopo la fine di una relazione.

