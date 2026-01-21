LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia il primo set Lube in cerca della vittoria

Segui in tempo reale la partita di volley tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova, valida per la Champions League 2026. La gara, iniziata alle 20:28, è appena iniziata con l'inno ufficiale. La Lube cerca la vittoria in questa sfida importante. Resta aggiornato sugli sviluppi del match e sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 20.28 Siamo all’inno della competizione! Poi la palla passerà al campo. 20.26 Le due formazioni sono in campo per ultimare il riscaldamento. 20.23 La squadra favorita per la vittoria sembrerebbe essere Civitanova, almeno secondo le quote, ma come detto, i polacchi vogliono dare filo da torcere agli italiani. 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match. 20.17 La sfida di sta sera per la squadra di Medei non è facile: Varsavia, che ha vinto la Challenge Cup nella stagione 20232024, può contare su un ottimo roster con la presenza di giocatori esperti come Brizard o Tillie, entrambi francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in PoloniaBenvenuti alla diretta della partita tra PGE Projekt Varsavia e Cucine Lube Civitanova, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League volley maschile 2026.

