LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | prende il largo la squadra italiana polacchi costretti ad una rimonta complessa! 14-18

Da oasport.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la partita di Champions League volley 2026 tra PGE Projekt Varsavia e Civitanova, attualmente in corso. La squadra italiana si trova avanti 0-2 nel punteggio, con il punteggio di 15-18 nel primo set. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e i momenti salienti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 Primo tempo di Gargiulo! 15-18 Mani fuori di Bednorz con la parallela. 14-18 Esce l’attacco dei padroni di casa. Time-out del Varsavia. 14-17 Mani fuori dei polacchi. 13-17 Semeniuk sbaglia dai nove metri. 13-16 Il Varsavia spreca una grandissima occasione co Bednorz che manda fuori la parallela comoda. 13-15 Errore in attacco di Semeniuk che sbaglia il primo tempo. 13-14 Bottolo trova il mani fuori. 13-13 Altro errore dai nove metri per la Lube. 12-13 Che parallela dello schiacciatore canadese! 12-12 Lungo il servizio di Loeppky, Civitanova sta sbagliando troppo dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

