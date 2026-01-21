LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | dominio della Lube che vince 18-25 il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Bednorz viene aiutato dal nastro, la battuta è deviata in campo. 2-1 Anche Bottolo manda la palla in rete. 1-1 Sbaglia Firlej dai nove metri. 1-0 Tillie questa volta non sbaglia al primo attacco e trova il pallonetto vincente dalla pipe. 18-25 PRIMO SET A CIVITANOVA! La diagonale di Bottolo chiude il primo parziale dominato dalla squadra italiana. 18-24 Ace di Firlej, aiutato da un nastro fortunato. 17-24 Passa l’attacco dei polacchi. 16-24 Super primo tempo di Gargiulo, che trova il primo punto in attacco del suo match. 16-23 Muro di Semeniuk. 15-23 Attacco vincente per il Varsavia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in PoloniaBenvenuti alla diretta della partita tra PGE Projekt Varsavia e Cucine Lube Civitanova, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League volley maschile 2026.

