LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | dominio della Lube che vince 18-25 il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Bednorz viene aiutato dal nastro, la battuta è deviata in campo. 2-1 Anche Bottolo manda la palla in rete. 1-1 Sbaglia Firlej dai nove metri. 1-0 Tillie questa volta non sbaglia al primo attacco e trova il pallonetto vincente dalla pipe. 18-25 PRIMO SET A CIVITANOVA! La diagonale di Bottolo chiude il primo parziale dominato dalla squadra italiana. 18-24 Ace di Firlej, aiutato da un nastro fortunato. 17-24 Passa l'attacco dei polacchi. 16-24 Super primo tempo di Gargiulo, che trova il primo punto in attacco del suo match. 16-23 Muro di Semeniuk. 15-23 Attacco vincente per il Varsavia.

