LIVE Paolini-Frech Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Segui in tempo reale la partita tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. La diretta in aggiornamento continuo ti permette di rimanere informato sugli sviluppi del match, con particolare attenzione all’azzurra al servizio. Il riscaldamento è in corso e tra qualche minuto si tornerà in campo. Restate con noi per tutte le novità e i risultati dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:23 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'italiana al servizio. 10:21 Accolte dall'applauso del pubblico entrano in campo Paolini e Frech. 10:19 La vincente del match troverà al terzo turno una tra l'australiana Priscilla Hon e l'americana Iva Jovic. 10:15 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra le due con la situazione ad oggi ferma sull'1 pari. 10:11 Bublik risale da 2-5 e chiude anche il terzo parziale. Poco meno di 15 minuti all'ingresso in campo di Jasmine Paolini e Magdalena Frech.

