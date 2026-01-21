LIVE Paolini-Frech Australian Open 2026 in DIRETTA | Bublik in campo poi l’azzurra a seguire

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dell'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. Attualmente in campo Bublik, che ha conquistato il primo set contro Fucsovics. Restate con noi per tutte le novità sulla partita e sui prossimi match dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.47 Bublik ha appena vinto il primo set con Fucsovics per 7-5. Ricordiamo che, al termine del match del kazako, toccherà a Jasmine Paolini. 7.00 Buongiorno amici di OA Sport. Ci sarà ancora da aspettare per Paolini-Frech. E' infatti in corso il quinto set tra Opelka e Davidovich Fokina. A seguire scenderanno in campo Bublik-Fucsovics, infine l'azzurra. Dunque l'italiana giocherà a mattinata inoltrata. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech.

