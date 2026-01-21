LIVE Maestrelli-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogni

Benvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo aggiornamenti in tempo reale per offrire un quadro chiaro e preciso di questa partita, che vede il talento italiano affrontare uno dei più grandi del tennis mondiale. Restate con noi per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, partita valevole per il secondo turno degli Australian Open 2026. Il qualificato azzurro torna in campo a Melbourne Park per provare a scrivere una nuova pagina di una delle storie più belle del primo Slam dell'anno. Torneo da sogno fino a questo momento per Maestrelli. L'azzurro si è presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni degli Australian Open da numero 141 del mondo. A Melbourne il toscano ha sorpreso tutti raggiungendo il primo main draw in uno Slam della propria carriera, al nono tentativo.

