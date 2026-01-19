LIVE Maestrelli-Atmane 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane, valido per il primo turno dell'Australian Open 2026. La partita, ancora in corso, si svolge sul Court 14 e rappresenta il debutto Slam per il tennista qualificato italiano. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.56 Inizia il riscaldamento! 6.52 Con la vittoria della ceca Karolina Muchova sulla romena Jaqueline Cristian per 6-3 7-6 (6) si è concluso il match che precede quello tra Maestrelli ed Atmane, l'ultimo del programma sul Court 14. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo esordio Slam di Francesco MAESTRELLI, agli Australian Open 2026 che lo vede opposto al folle transalpino Terence Atmane, che ha dato fastidio anche a Jannik SINNER sul cemento outdoor. Dopo l'impresa clamorosa compiuta dal 23enne pisano nelle qualificazioni, ecco che Maestrelli si trova d'un tratto a giocare il primo main draw della carriera in un torneo del Grand Slam.

Benvenuti alla diretta dell’esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso. Seguite con noi l’andamento dell’incontro e le ultime novità, rimanendo aggiornati sulle performance di Maestrelli in questa importante occasione Slam. Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

