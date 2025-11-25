LIVE Bodø Glimt-Juventus 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Blomberg porta in vantaggio i padroni di casa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Gol di Blomberg che trova con il piatto il secondo palo dopo un corner, BodoGlimt-Juventus 1-0. 27? Sinistro di Blomberg che spaventa Perin. 25? Buona prestazione fino a questo momento di Koopmeiners. 23? Conclusione al volo di Adzic con il sinistro che finisce sull’esterno della rete. 21? Errore di Adzic per Openda. 19? Spalletti chiede di sfruttare l’ampiezza e le fasce. 17? Spinge il BodoGlimt in maniera molto pericolosa. 15? Padroni di casa che continuano con il loro possesso palla prolungato. 13? Juventus che comincia a distendersi in campo. 11? Adzic agisce più alto di Miretti che resta in una posizione ibrida. 🔗 Leggi su Oasport.it
