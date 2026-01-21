LIVE Juventus-Benfica 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui la partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026, in tempo reale. La sfida si sta per aprire, con le due squadre pronte a scendere in campo. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti e il risultato in diretta. Appuntamento alle 20.58, quando il calcio d’inizio darà il via alla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto per l'inizio della partita. 20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso. 20.51 David vince ancora il ballottaggio con Openda per il ruolo di punta, la Juventus comunque cerca sul mercato un nuovo 9. 20.46 Conceicao parte dalla panchina, arma assoluta per Spalletti per provare a vincere la partita. 20.42 Il Benfica di Mourinho ha solo un risultato: la vittoria ogni altro risultato escluderebbe la squadra portoghese matematicamente. 20.37 Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l'unico calciatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa competizione.

