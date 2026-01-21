LIVE Italia-Croazia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello sfavorito è dentro o fuori

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Croazia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Seguiremo l'incontro tra le due Nazionali, con aggiornamenti costanti sull’andamento del match. La squadra vincente accederà alle semifinali contro la Serbia, mentre la perdente si contenderà il quinto posto con la Spagna. Rimanete con noi per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Croazia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Italia e Croazia in programma a Belgrado (Serbia), valevole per gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente del match odierno andrà in semifinale contro la Serbia, mentre chi perderà affronterà la Spagna nella finale per il 5° posto. Italia e Croazia sono appaiate a quota 9 al secondo posto del Gruppo F: la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale venerdì 23 alle ore 17.00, mentre chi la spunterà tra azzurri e balcanici nel penultimo atto se la vedrà con la Serbia padrona di casa sempre venerdì, alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

