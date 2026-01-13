LIVE Italia-Slovacchia 8-5 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello in difficoltà in fase difensiva

Segui la partita tra Italia e Slovacchia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. In questa diretta aggiornata in tempo reale, puoi monitorare l’andamento del match e i principali risultati, con un focus sulla fase difensiva del Settebello. Resta con noi per le ultime notizie e gli sviluppi più recenti di questa sfida.

0.25 Goooooooooooooooool, Alesiani di forza trova la rete, Italia-Slovacchia 8-5. 0.47 Goooooooooooool, Bruni dopo una traversa di Condemi, Italia-Slovacchia 7-5. 2.10 Balaz segna su rigore, Italia-Slovacchia 6-5. 2.30 Traversa di Di Somma. 4.12 Gol di Caraj tiro sprint che sorprende tutti, Italia-Slovacchia 6-4. 5.45 Gooooooooooooooool, Del Basso conclusione improvvisa che non lascia scampo, Italia-Slovacchia 6-3. 6.58 Gol di Durik che approfitta della superiorità numerica, Italia-Slovacchia 5-3. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Finisce il primo quarto Italia-Slovacchia 5-2.

