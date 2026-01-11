LIVE Italia-Turchia 13-5 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | domina il Settebello

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Turchia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa con un risultato di 13-5 a favore dell’Italia, che ha dimostrato un buon ritmo di gioco. Clicca sul link per aggiornamenti continuo sulla diretta e sui risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.53 Gol di Kuloglu dopo un doppio tentativo, Italia-Turchia 13-5. 3.25 Gooooooooooool, Carnesecchi approfitta dello spazio concesso, Italia-Turchia 13-4. 4.07 Gooooooooooool, Di Somma incrocia perfettamente, Italia-Turchia 12-4. 5.32 Alpman segna dalla lunga distanza, Italia-Turchia 11-4. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla all'Italia. Finisce il secondo quarto Italia-Turchia 11-3. 0.05 Kuloglu sigla una rete che sorprende gli azzurri, Italia-Turchia 11-3. 0.17 Goooooooooooooooooool, Condemi scatenato, Italia-Turchia 11-2. 0.37 Rete di Kahraman con una bella conclusione di forza, Italia-Turchia 10-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 13-5, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: domina il Settebello Leggi anche: LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del rinnovato Settebello Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 1-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del rinnovato Settebello; Oggi Italia-Turchia agli Europei di pallanuoto: la formula e dove vederla in tv; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv; Pallanuoto: le nostre ultime statistiche esclusive in A1/M.

