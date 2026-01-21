Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Italia e Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Al momento, il punteggio è di 7-7, con il Settebello che si mantiene in partita grazie alle parate di Del Lungo. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi dell’ultimo quarto e tutte le novità sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 L’Italia sta proprio patendo la difesa con il pressing alto della Croazia. Il Settebello ha perso fluidità in attacco, stanno arrivando solo conclusioni scontate. 28 in superiorità numerica per l’Italia, 614 per i balcanici. 6 espulsioni in più sono davvero tante. Termina il terzo tempo. ITALIA-CROAZIA 7-7. 2? Controfuga di Zuvela, ma ancora Del Lungo sontuoso. 17? Conclusione centrale e telefonata di Di Somma. 43? Miracolosa parata di Del Lungo che ci tiene a galla. 1’16” Balzarini colpisce il palo da posizione troppo defilata. Sfuma l’uomo in più per un Settebello in chiaro debito d’ossigeno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 7-7, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Del Lungo tiene a galla il Settebello. Ultimo quarto

