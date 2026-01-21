LIVE Italia-Croazia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello o semifinale o si va a casa

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Croazia, match degli Europei di pallanuoto 2026 in corso a Belgrado. Seguite gli aggiornamenti sul risultato e sugli sviluppi della partita, importante per la qualificazione alle semifinali. La squadra italiana cerca una vittoria per accedere alla semifinale contro la Serbia, mentre un esito diverso potrebbe significare una sfida per il quinto posto. Restate con noi per tutte le novità dal campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Croazia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Italia e Croazia in programma a Belgrado (Serbia), valevole per gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente del match odierno andrà in semifinale contro la Serbia, mentre chi perderà affronterà la Spagna nella finale per il 5° posto. Italia e Croazia sono appaiate a quota 9 al secondo posto del Gruppo F: la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale venerdì 23 alle ore 17.00, mentre chi la spunterà tra azzurri e balcanici nel penultimo atto se la vedrà con la Serbia padrona di casa sempre venerdì, alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

