Segui la diretta della partita Italia-Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026, terminata 3-3. Nonostante le sette espulsioni inflitte ai balcanici, il Settebello ha mantenuto il pareggio. Aggiorna la cronaca in tempo reale per tutte le novità sulla partita, sui momenti salienti e sulle decisioni arbitrali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Superiorità gestita in modo pessimo dal Settebello: Di Somma sbaglia il passaggio e neanche si arriva al tiro. 21? Doppio miracolo di Del Lungo. Ma in difesa non ci siamo. 39? Un’espulsione a favore della Croazia quasi ad ogni azione. Sono già 7. 52? Fallo in attacco di Gianazza. 58? Balzarini sbaglia il rigore. Bijac devia in corner. 59? Gianazza si procura un rigore. 1’10” Croazia implacabile con l’uomo in più. Zuvela riceve ai 2 metri e non può sbagliare. ITALIA-CROAZIA 3-3. Proseguono i problemi difensivi enormi del Settebello in questo Europeo. 1’40” Condemi non sbaglia il rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 3-3, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: 7 espulsioni ai balcanici, ma il Settebello regge

