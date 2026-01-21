LIVE Italia-Croazia 13-10 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia negli Europei di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Italia, che si è qualificata per le semifinali. Aggiorna questa pagina per ricevere le ultime notizie e i risultati del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 4 gol per Ferrero: l'Italia ha trovato un leader? Una rete a testa per Alesiani, Del Basso, Di Somma, Dolce, Gianazza, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi e Balzarini. 19.25 Venerdì 23 gennaio, alle 20.30, l'Italia affronterà i padroni di casa della Serbia. Pronostico a senso unico per i campioni olimpici, ma gli azzurri non avranno nulla da perdere. 19.23 FINISCE QUI! ITALIA-CROAZIA 13-10! Il Settebello torna finalmente a giocarsi una medaglia in una grande manifestazione. Non accadeva dai Mondiali 'invernali' del 2024. 16? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! FERRERO A PORTA VUOTAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! La Croazia aveva tolto disperatamente il portiere.

