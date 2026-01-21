LIVE Italia-Croazia 1-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | botta e risposta in avvio

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto 2026. La partita si è aperta con un pareggio di 1-1, caratterizzato da un avvio equilibrato e alcune difficoltà per l’Italia in fase offensiva. Qui puoi aggiornarti costantemente sull’andamento del match e sulle principali azioni in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’04” Male l’Italia con l’uomo in più, tiro ribattuto. La sensazione è che tanti abbiano “rifiutato” il tiro. 3’45” Alto il tiro dalla distanza di Lazic. 4’06?Bijac neutralizza il tiro di Del Basso. 4’26” Buona difesa del Settebello, Ferrero devia fuori la conclusione di Vrlic. 4’40” Già quattro espulsioni per l’Italia. 5’14” L’Italia spreca la superiorità: Alesiani tira addosso al portiere da distanza ravvicinata. 5’33” Pareggio immediato per la Croazia con Fatovic in superiorità numerica. ITALIA-CROAZIA 1-1. 6’19” GOOOLLL!!!! Gran conclusione di Dolce, che buca Bijac, grazie alla deviazione di Bukic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 1-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: botta e risposta in avvio LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello sfavorito, è dentro o fuoriBenvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Croazia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello, o semifinale o si va a casaBenvenuti alla diretta testuale di Italia-Croazia, match degli Europei di pallanuoto 2026 in corso a Belgrado. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Dove vedere Italia-Croazia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming; Europei di Belgrado. Grecia-Italia 15-13. Mercoledì c'è la Croazia; Europei, 8a giornata: tutto facile per Grecia e Croazia; LIVE Italia-Grecia 13-15, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: prima sconfitta del Settebello, ellenici superiori. LIVE Italia-Croazia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia la sfida che vale le semifinali!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Croazia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del ... oasport.it DIRETTA/ Italia Croazia (risultato 0-0) video streaming Rai: via al big match! (Europei 2026, 21 gennaio)Diretta Italia Croazia streaming video Rai: il Settebello va a caccia della semifinale agli Europei pallanuoto 2026, nella sfida classica ai balcanici. ilsussidiario.net Sport in TV oggi Australian Open Italia-Croazia Champions League #SportInTv #AustralianOpen #ChampionsLeague x.com Denti fissi in un giorno Perché in Croazia li fanno e qui in Italia no Provvisorio o definitivo, che differenza c’è Oggi vogliamo fare chiarezza su questa tematica a cui teniamo molto, spieghiamo tutto nel carosello, per qualsiasi domanda, vi aspettia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.