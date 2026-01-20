Segui in tempo reale la partita di Champions League 2026 tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1. Larsson ha siglato il gol del pareggio su rigore. Aggiorna la diretta per le ultime novità, con il Napoli che spinge in attacco e inserisce anche Lucca nel finale. Restate con noi per tutte le variazioni e i commenti sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Napoli tutto in attacco ma non riesce a creare azioni. 82? Dentro anche il partente Lucca nel Napoli. 80? Spinge a pieno organico il Napoli. 78? Respinto il tiro di Di Lorenzo. 76? Dentro Ambrosino per Gutierrez nel Napoli. 74? Antonio Conte pensa ai possibili sostituti. 72? Gol di Laon su ribattuto, Milinkovic-Savic aveva respinto il rigore ma sul tap-in è infallibile, Copenaghen-Napoli 1-1. 70? RIGORE PER IL COPENAGHEN. Fallu su Elyounoussi. 68? Girata fuori di Olivera su assist di Lang. 66? Dentro Laon e Clem, al posto di Cornelius e Achouri nel Copenaghen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: pareggia Larsson su rigore!

