Segui in tempo reale la sfida tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026. La partita, terminata 0-0, si svolge oggi in diretta, con aggiornamenti continui e dettagli sullo svolgimento. Restate con noi per tutte le notizie e gli sviluppi, cliccando sul link per aggiornare la diretta. La partita è appena iniziata, i giocatori sono in campo e l’inno della competizione è in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Tutto pronto per la partita. 20.54 Scendono in campo i giocatori, inno della Champions League in corso. 20.49 La metà delle reti segnate dal Copenaghen nella UEFA Champions League in corso è arrivata da cross (510). Tra le squadre con più di due gol all’attivo, nessuna ha una percentuale più alta di marcature realizzate in questo modo (50%, al pari di Napoli e Pafos). 20.44 Il diciassettenne Viktor Dadason ha segnato due reti con il Copenaghen in questa UEFA Champions League, solo due calciatori hanno fatto meglio prima di compiere 18 anni in una singola edizione del competizione: Lamine Yamal nel 202425 (cinque centri) e Lennart Karl in questa stagione (tre). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Copenaghen-Napoli 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte!

