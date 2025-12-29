Campania al via la XII legislatura | Fico debutta senza giunta Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale

Inizia la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania con l’insediamento di Roberto Fico come presidente e l’elezione di Massimiliano Manfredi a presidente del Consiglio. La prima seduta ha segnato il debutto senza una giunta formata, aprendo la strada a nuove dinamiche politiche. Questo avvio segna un momento importante per il quadro istituzionale della regione, con attenzione alle prossime fasi di consolidamento e sviluppo.

Prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale della Campania: insediamento del presidente Roberto Fico, elezione di Massimiliano Manfredi e prime tensioni politiche sulla composizione della giunta. È ufficialmente iniziata la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania, con una seduta d'insediamento che ha segnato il passaggio di consegne politico-istituzionale dopo dieci anni di presidenza.

Parte la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi (Pd) è stato quindi eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti su 51 votanti, alla prima votazione. ansa.it

Campania, si insedia il Consiglio regionale. Fico: "Natale tranquillo. Vedete come sono riposato?" - Presso la sede del Centro Direzionale di Napoli, alla presenza del Presidente della Regione ... msn.com

CAMPANIA, OGGI SI INSEDIA IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE - Oggi, 29 dicembre, si è aperta ufficialmente la nuova legislatura del , guidata dal presidente della Regione . L - facebook.com facebook

