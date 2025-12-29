Alle 11.35 si è aperta la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. La seduta si svolge senza la presenza della Giunta, segnando l'inizio dell'attività legislativa sotto la guida del presidente Fico, eletto con il sostegno del

Alle ore 11.35 si è aperta la prima seduta del Consiglio regionale della Campania guidato dal presidente Roberto Fico, espressione del "campo largo" trainato da Pd e Movimento Cinque Stelle. Nel ruolo di consigliere anziano, è Fernando Errico, di Forza Italia, a dare il via ai lavori. Dopo il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula

Leggi anche: FIco ancora senza Giunta: trattativa ad oltranza prima del Consiglio regionale

Leggi anche: Fissato il primo consiglio regionale dell'era Fico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale senza giunta. Fico e Decaro col problema assessori (che tocca anche Giani); Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori; Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo; Campania, Fico alle prese con il dossier giunta: Priorità a competenze ed esperienza.

Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula - Il consiglio regionale della Campania, nella prima seduta della XII legislatura, ha eletto al primo scrutinio come suo presidente il dem Massimiliano Manfredi con 41 voti su 51 votanti. salernotoday.it