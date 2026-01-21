Benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale su questa sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di punti importanti nel torneo. Restate sintonizzati per tutte le novità e gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. L’Atalanta si trova in quinta posizione nella classifica di Champions League, con 13 punti fatti. La qualificazione ai playoff è ormai garantita, ma l’obiettivo è quello di rimanere tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi di finale. Nell’ultimo scontro europeo la Dea ha affrontato il Chelsea vincendo 2-1 grazie ad una grande prestazione di tutta la squadra. Dall’altra parte l’Athletic Bilbao arriva alla sfida in ventottesima posizione e con solo 5 punti ottenuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascino

Atalanta-Athletic Bilbao (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’anticipo di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao si disputa il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Atalanta-Athletic Bilbao (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’incontro tra Atalanta e Athletic Bilbao, in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nel contesto della fase a gironi della Champions League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Vinícius Jr Destroys Lamine Yamal — Every Fiery Moment in El Clásico

Argomenti discussi: Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Athletic Bilbao: orario e dove vederla in tv e streaming; Atalanta-Athletic Club: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Atalanta-Athletic Bilbao: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascinoBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. L’Atalanta si trova in quinta posizione nella ... oasport.it

Atalanta-Athletic Bilbao, le probabili formazioni della Champions LeagueL'Atalanta ospita l'Athletic Bilbao nella 7^ giornata del girone unico di Champions League. Palladino ritrova Lookman, al rientro dalla Coppa d'Africa: il nigeriano partirà dalla panchina, con De Kete ... sport.sky.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #AthleticBilbao x.com

Mister Raffaele #Palladino: "Non vediamo l'ora di scendere in campo" Coach Raffaele Palladino ahead of #AtalantaAthletic #UCL #GoAtalantaGo - facebook.com facebook