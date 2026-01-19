Atalanta-Athletic Bilbao Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L’anticipo di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao si disputa il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Di seguito, approfondiamo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che potrebbe rivelarsi decisiva nel percorso delle due squadre nel girone. Un’occasione importante per entrambe di avvicinarsi agli ottavi di finale, obiettivo fondamentale nel cammino europeo di questa stagione.

Atalanta-Athletic Bilbao (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’incontro tra Atalanta e Athletic Bilbao, in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nel contesto della fase a gironi della Champions League.

Non bisogna fare calcoli, abbiamo due partite a disposizione, sappiamo che possiamo fare qualcosa di unico, inimmaginabile, forse irripetibile”. Raffaele Palladino non si nasconde alla vigilia della sfida contro l’Athletic Bilbao. L’Atalanta ha in mano il proprio - facebook.com facebook

