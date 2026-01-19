L’incontro tra Atalanta e Athletic Bilbao, in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nel contesto della fase a gironi della Champions League. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie possibilità di qualificazione agli ottavi di finale.

L’Atalanta intende mettere la ciliegina sulla torta su questo bellissimo percorso nel girone di Champions League e provare a entrare nelle prime otto per guadagnarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale. Mercoledì la Dea attende l’Athletic Bilbao alla New Balance Arena per migliorare il bottino di 13 punti fin qui conquistati. I ragazzi di mister. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Athletic Bilbao (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Juventus-Benfica (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2025-2026, si disputerà mercoledì 21 gennaio alle ore 21:00 allo Stadium.

Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00 si affrontano Marsiglia e Liverpool nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Atalanta-Athletic Bilbao: dove vederla (Sky, Prime), orario, probabili formazioni e classifica Champions League - Nella gara valida per la settima giornata della League Phase di Champions, i bergamaschi ospitano l'Athletic Bilbao. msn.com