LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-2 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Serrano porta avanti ibaschi

Segui in tempo reale la sfida tra Atalanta e Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026. Al momento, l’ispanico Serrano ha portato avanti gli ospiti con un gol al volo sul secondo palo, assist di Navarro. Aggiorna la pagina per rimanere informato sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? GOL DELL’ATHLETIC BILBAO! A segno Serrano, sul secondo palo, con un sinistro al volo, assist di Navarro. 69? C’è curiosità sulla prova di Lookman, al rientro dalla Coppa d’Africa, vedremo se la condizione sarà subito quella dei giorni migliori. 67? Cambio per l’Athletic con Serrano che prende il posto di Gomez. 66? Corner per la Dea, dopo la chiusura di Paredes sul cross di Bernasconi. 65? Doppio cambio offensivo per la Dea: fuori Scamacca e Zalewski, dentro Krstovic e Lookman. 62? Doccia fredda per l’Atalanta che stava controllando la partita senza concedere occasioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

