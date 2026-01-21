LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | la Dea passa avanti con il gol di Scamacca

Segui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026. L’Atalanta si è portata in vantaggio con un gol di Scamacca. Aggiorna la pagina per restare informato sugli sviluppi del match e sulle azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Alza il ritmo l’Atalanta, continua il possesso offensivo per gli uomini di Palladino. 19? Secondo gol per Scamacca in questa Champions, dopo la rete realizzata nella vittoria a dicembre contro il Chelsea. 16? GOOOOL DELL’ATALANTA!!! Cross dalla sinistra di Zalewski, Scamacca svetta su Vivian e buca Simon con un colpo di testa. 14? De Ketelaere prova a lanciare Zappacosta sulla destra, chiude bene Boiro. 10? Partita ferma perchè c’è a terra Navarro, colpito da De Roon senza fallo. 7? Gran ritmo fin dai primi minuti di gara, pressing alto di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: inizia la sfida!Segui la diretta di Atalanta-Athletic Bilbao, match valido per la Champions League 2026.

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascinoBenvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026.

