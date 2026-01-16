Durante un discorso alle forze armate francesi, il presidente Emmanuel Macron si è presentato con un occhio rosso, spiegando che si tratta di un segno di determinazione, come quello di una tigre. Ha inoltre precisato che l’irritazione è innocua, scusandosi per l’aspetto poco estetico. L’evento ha attirato l’attenzione su un imprevisto che non ha compromesso il tono ufficiale dell’intervento.

Imprevisto per Emmanuel Macron durante il discorso di inizio anno alle forze armate francesi. Il presidente si è presentato sul palco con un occhio rosso: “Mi scuso per la natura antiestetica del mio occhio – ha ironizzato – è qualcosa di del tutto innocuo”. Macron ha quindi associato l’occhio arrossato a un “riferimento involontario” all’ eye of the tiger. “È un segno di determinazione”, ha quindi spiegato ai presenti, facendo riferimento al titolo della colonna sonora di Rocky. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Macron si presenta sul palco con un occhio rosso: “È quello della tigre, segno di determinazione” – Video

Leggi anche: Macron, l’occhio rosso e la battuta alle truppe: “Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger”

Leggi anche: Flessioni, skip sul posto e burpees: Macron si allena con i militari francesi negli Emirati Arabi – Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Macron sul palco con un occhio rosso, e lui scherza: «È un riferimento all'Eye of the Tiger»; Macron sul palco con occhio gonfio scherza: Un riferimento all’Eye of the Tiger SOTT; Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia; Lorenzo Fontana: Ogni minore sottratto a influenza mafiosa vittoria per lo Stato di diritto.

Macron sul palco con occhio gonfio scherza: Un riferimento all'Eye of the Tiger - jpg"; (Agenzia Vista) Francia, 15 gennaio 2026"Vi prego ... affaritaliani.it