L’ha trovato così Va a dormire e non si sveglia | il campione morto a soli 48 anni

La mattina del 20 gennaio 2026, la comunità di Chiari, in provincia di Brescia, si è trovata di fronte a una notizia inattesa: un individuo di 48 anni, trovato senza vita al suo risveglio, ha suscitato grande tristezza e sconcerto. Un episodio che ha lasciato il paese senza parole, evidenziando come la perdita improvvisa di una persona possa colpire profondamente una comunità.

Va a dormire e non si sveglia più: Andrea Lorini è morto a soli 48 anniAndrea Lorini, 48 anni, è stato trovato senza vita dalla madre nella sua camera da letto.

