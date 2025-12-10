Morto così non ha avuto scampo Il dramma di Riccardo a soli 27 anni | atroce

Riccardo Rocco, giovane di 27 anni originario di Vigonza, è deceduto tragicamente a Lanzarote. Mentre si trovava con un amico a pescare dagli scogli, è stato improvvisamente travolto da un'onda, senza possibilità di scampo. La sua morte ha sconvolto familiari e amici, lasciando un vuoto inaspettato e doloroso.

veva solo 27 anni Riccardo Rocco, padovano di Vigonza, morto a Lanzarote dopo essere stato travolto improvvisamente da un'onda mentre pescava dagli scogli insieme a un amico. Il giovane, appassionato di pesca e in vacanza alle Canarie da pochi giorni, è stato trascinato nell'Oceano Atlantico e si è spento in ospedale poche ore dopo il recupero. L'incidente è avvenuto nella zona di Los Charcones, area di piscine naturali vicino a Playa Blanca, sulla costa sud-occidentale di Lanzarote, tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre. Riccardo stava pescando sugli scogli con un amico veneziano quando un'onda molto forte li ha investiti, facendoli precipitare in mare nonostante si trovassero in un punto conosciuto e frequentato dagli appassionati.

