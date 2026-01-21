Lezione speciale per gli studenti del Righi sport e medicina | ospite il capitano del Cesena Andrea Ciofi

Al liceo scientifico Righi si è svolta una lezione speciale dedicata agli studenti interessati a sport e medicina. Ospite d’eccezione è stato Andrea Ciofi, capitano del Cesena, che ha condiviso la sua esperienza tra sport professionistico e il percorso di studi. Un’occasione per approfondire i collegamenti tra il mondo sportivo e le professioni mediche, offrendo agli studenti spunti pratici e teorici in un contesto formativo.

Una lezione speciale quella vissuta dal liceo scientifico Righi, dove sport e medicina hanno giocato nella stessa squadra. Protagonisti dell'incontro Andrea Ciofi, capitano del Cesena, e il dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, insieme agli studenti.

