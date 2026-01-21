studenti a lezione di traumi con il capitano ciofi e il dottor lo presti

Gli studenti del liceo scientifico Righi hanno partecipato a una sessione formativa sui traumi, guidata dal capitano Andrea Ciofi del Cesena e dal dottor Mirco Lo Presti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. L'incontro ha fornito approfondimenti pratici e teorici sulle emergenze e sulla gestione delle lesioni traumatiche, offrendo agli studenti un’opportunità di apprendimento diretta e qualificata su questi temi fondamentali.

Gli studenti del liceo scientifico ’Righi’ hanno incontrato Andrea Ciofi, capitano del Cesena, e il dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Al centro dell’incontro, al quale hanno preso parte attivamente i ragazzi delle classi terze del percorso Biomedico, è stato il tema dei traumi nello sport. La lezione si è incentrata sulla valutazione dei traumi e i percorsi di trattamento e riabilitazione, è stata arricchita da esempi concreti. Sono stati utilizzati video e racconti diretti, in tal modo gli studenti hanno potuto approfondire il tema partendo dall’esperienza reale, sia medica sia sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

