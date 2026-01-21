Lex Polidori la voce italiana di Timothée Chalamet in Marty Supreme | in sala dal 22 gennaio

Dal 22 gennaio, Lex Polidori torna al cinema come voce italiana ufficiale di Timothée Chalamet in “Marty Supreme”. Attore, doppiatore e cantautore, Polidori presta la sua voce al personaggio ispirato al celebre pongista americano Marty Reisman, nel nuovo film che esplora la vita e le imprese di questa figura leggenda. Un’interpretazione che conferma la versatilità artistica di Polidori nel panorama cinematografico e doppiaggio italiano.

Occhiello: Attore, doppiatore e cantautore, Alex “Lex” Polidori torna al cinema come voce italiana ufficiale di Timothée Chalamet nel nuovo film “Marty Supreme”, ispirato alla figura del leggendario pongista americano Marty Reisman. Dal grande schermo ai social, passando per musica e doppiaggio: Lex Polidori (Alex Polidori) è uno di quegli artisti “trasversali” capaci di muoversi con naturalezza tra linguaggi diversi senza perdere identità. E ora torna al centro dell’attenzione con un ruolo che il pubblico italiano associa da anni alla sua voce: è lui il doppiatore italiano ufficiale di Timothée Chalamet nel nuovo film “Marty Supreme”, in arrivo nelle sale dal 22 gennaio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

