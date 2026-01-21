L' étoile ricorda lo stilista alla camera ardente | Amava tutti come una vera famiglia

L’étoile ha ricordato lo stilista alla camera ardente, sottolineando il suo carattere altruista e famigliare: «Amava tutti, come una vera famiglia». Secondo quanto riferito da Skanews, ha aggiunto: «Una persona speciale, mancherà tanto. Ho avuto il privilegio di essere vestita da lui, di essere un’amica». Un ricordo sincero di un artista che ha lasciato un segno importante nel mondo della moda e dello spettacolo.

Camera ardente Valentino, Alessandro Michele ricorda lo stilista: “Persona straordinaria. Tocco le sue cose, attraverso le stanze dove ha lavorato, ed è bellissimo”Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, ha ricordato lo stilista scomparso, definendolo una persona straordinaria e un esempio di passione.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

