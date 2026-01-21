Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, ha ricordato lo stilista scomparso, definendolo una persona straordinaria e un esempio di passione. Durante la visita alla camera ardente allestita al Pm23, Michele ha condiviso il suo sentimento, sottolineando l’importanza delle sue opere e il valore della sua figura nel mondo della moda. Un momento di rispetto e riflessione per una figura che ha lasciato un segno indelebile.

“Una grande perdita, una persona straordinaria, ma anche un grande esempio di passione”. Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, ricorda così lo stilista, uscendo dalla camera ardente allestita al Pm23. “Io sono arrivato qui quando Valentino non c’era già più, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però mi è sempre sembrato una persona delicatissima, gentile, anche ironico”, racconta. Per Michele, la scomparsa di Valentino rappresenta la perdita di “un grande uomo, una persona straordinaria per i suoi cari soprattutto, ma credo per tutti: un grande esempio di passione, di amore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Camera ardente Valentino, Alessandro Michele ricorda lo stilista: “Persona straordinaria. Tocco le sue cose, attraverso le stanze dove ha lavorato, ed è bellissimo”

L'ultimo omaggio a Valentino, aperta la camera ardente. Alessandro Michele: "Un'eredità im...È stata aperta questa mattina alle 10:50 la camera ardente di Valentino Garavani, presso la sede della Fondazione in piazza Mignanelli a Roma.

Valentino, camera ardente e funerale: quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilistaValentino Garavani, noto stilista e icona della moda italiana, è stato ricordato con una camera ardente e un funerale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Valentino, Michele: un grande uomo, la sua eredita' e' immensa

Argomenti discussi: Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; Valentino, dalle 11 a Roma la camera ardente: il ricordo dell'uomo e dell'artista; È morto lo stilista Valentino; È morto Valentino Garavani: l’addio al grande stilista italiano. Aveva 93 anni.

Alessandro Michele, chi è lo stilista romano direttore creativo di Valentino: carriera, età, relazioniAlessandro Michele è stato alla camera ardente di Valentino Garavani, allestita a Roma nella sede della Fondazione Pm23. Lo stilista, direttore creativo della maison dal 2024, ... ilmessaggero.it

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: rose bianche e grande commozione, accanto alla bara Giancarlo Giammetti e Bruce HoeksemaÈ stata aperta al pubblico la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. Il primo gruppo di persone ha fatto il suo ingresso ... ilfattoquotidiano.it

In centinaia in fila per rendere omaggio a Valentino Garavani. La camera ardente allestita nella sede della sua Maison a Roma. #ValentinoGaravani - facebook.com facebook

L'arrivo del feretro di #Valentino, camera ardente a Roma x.com