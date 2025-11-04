Dybala out quattro settimane | lesione di medio grado al bicipite femorale per l’argentino della Roma

E’ meno serio del previsto l’infortunio rimediato dal fantasista argentino della Roma nell’ultimo match di campionato con il Milan. Paulo Dybala sarà out quattro settimane a causa di una lesione di medio grado al bicipite femorale. Se il recupero procederà senza intoppi, i giallorossi potranno riaverlo a disposizione per fine mese, in occasione del big match contro il Napoli. P AULO DYBALA OUT QUATTRO SETTIMANE: LE SUE CONDIZIONI La sfortuna continua a perseguitare il numero dieci della Roma, giunto al 13esimo infortunio da quando indossa la maglia giallorossa. L’ultimo, seguito a quello di appena un mese fa, lo ha colpito subito dopo aver calciato il rigore parato da Maignan nel corso del match contro il Milan domenica sera. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

