L’eredità di Valentino si svela anche attraverso dettagli quotidiani come quelli mostrati nel documentario Valentino: The Last Emperor. In una scena, il maggiordomo Michael prepara l’ambiente nel Château de Wideville, un’elegante residenza ispirata a Versailles, per garantire il comfort degli ospiti. Questo episodio riflette la cura e l’attenzione ai particolari che caratterizzano la storia e il mondo del famoso stilista.

Nel documentario Valentino: The Last Emperor, il maggiordomo Michael è pronto a tagliare con un forbicione le tende di un gazebo nel mitico Château de Wideville, una reggia di Versailles in miniatura (ma non troppo), perché gli ospiti prendano aria. Un gesto da capitalismo estetico puro: spesa senza rimorso, utilità immediata, e la certezza che il lusso, se non serve al godimento fisico e spirituale, diventa tappezzeria. Modificare la scenografia del mondo: questa era la visione dell’Imperatore. Ora, cosa rimane dietro quel sipario strappato? La risposta è un impero frutto di ingegneria finanziaria travestita da capriccio rococò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eredità di Valentino

L’eredità di Valentino Garavani: un impero creativo e patrimoniale senza eredi direttiValentino Garavani, scomparso il 20 gennaio all'età di 93 anni, rappresenta una delle figure più rilevanti nel panorama della moda italiana.

L'eredità da 1,5 miliardi di Valentino: ville, castelli e opere d’arte nel testamentoValentino Garavani, iconico stilista scomparso all’età di 93 anni, ha lasciato un patrimonio stimato in circa 1,5 miliardi di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ricordando Valentino

Argomenti discussi: Valentino Garavani, l'eredità e il patrimonio dello stilista; L'eredità da 1,5 miliardi di Valentino: ville, castelli e opere d’arte nel testamento; L'eredità di Valentino tra ville e opere d'arte: quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andare; Valentino Garavani, chi sono gli eredi di un patrimonio da 1,5 miliardi di euro fatto di yacht, ville e opere d’arte.

Il patrimonio di Valentino: la villa sull'Appia Antica, il castello e la collezione d’arte multimilionaria. Quanto vale e chi lo erediteràValentino Garavani si è spento il 19 gennaio all’età di 93 anni, lasciando un segno indelebile nella storia della moda internazionale. Fondatore di una delle maison ... leggo.it

Valentino, l'eredità da 2 miliardi di dollari a sorella, nipote, Giammetti e i fratelli Sax. Ville tra Parigi e New York. Il testamento dal notaio a RomaValentino Garavani è morto lunedì 19 gennaio e ora si apre il nodo (complesso) dell'eredità. A chi va l'ingente patrimonio lasciato dallo stilista icona della ... leggo.it

"È come se non avessi più un padre": Valentino Rossi rompe il silenzio sul conflitto familiare con la compagna di Graziano, ora indagata per circonvenzione d’incapace. Ma Ambra risponde: “Temono per l’eredità”. E nel mezzo di accuse, bonifici e silenzi, arriv - facebook.com facebook