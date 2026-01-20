L' eredità da 1,5 miliardi di Valentino | ville castelli e opere d’arte nel testamento

Valentino Garavani, iconico stilista scomparso all’età di 93 anni, ha lasciato un patrimonio stimato in circa 1,5 miliardi di euro. Il testamento comprende ville, castelli e opere d’arte, ma non prevede discendenti diretti. Questa eredità rappresenta un importante patrimonio culturale e artistico, testimonianza della sua lunga carriera e del suo impatto nel mondo della moda e dell’arte.

AGI - Valentino Garavani, il grande stilista scomparso all'età di 93 anni, lascia un patrimonio che si aggira su un miliardo e mezzo di euro tra ville, castelli e opere d'arte, ma nessun discendente diretto. L'eredità sarà quindi suddivisa in base al testamento che sarebbe stato depositato presso uno studio notarile a Roma. In prima fila ci sono gli eredi di famiglia, la sorella maggiore Vanda e il pronipote Oscar, a cui spetta comunque una quota di legittima. Poi c'è ovviamente Giancarlo Giammetti, storico socio e partner a cui potrebbe essere affidata l'eredità intellettuale e il patrimoniale dello stilista. 🔗 Leggi su Agi.it

