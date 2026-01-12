Leone XIV il Papa che archivia Bergoglio e si ispira a Ratzinger

Dopo mesi di attese e speculazioni, Papa Leone XIV ha ufficialmente svelato la propria identità. Un nome che richiama un passato storico e che si distingue per un orientamento che si ispira a Ratzinger, lasciando alle spalle alcune delle scelte di Bergoglio. Questa rivelazione apre un nuovo capitolo nella guida della Chiesa, segnando un cambiamento di prospettiva e di approccio alle sfide contemporanee.

Dopo mesi di ipotesi, indiscrezioni, giacchette (o meglio, mozzette) tirate da una parte o dall’altra, Papa Leone XIV ha finalmente rivelato la propria identità. Più conservatrice che progressista. Più ratzingeriana che bergogliana. Più adatta a un Occidente che sta perdendo i propri valori reali per cercare falsi idoli inclusivi da anticristo di Solov’ëv e finiscono invece per risultare esclusivi. No, Prevost è altro. Baluardo di una Chiesa tradizionalista che dopo Benedetto XIV si temeva non tornasse più, estremo difensore dell’Europa e dell’Occidente. Il ritorno ai testi del Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV, il Papa che archivia Bergoglio e si ispira a Ratzinger Leggi anche: Torna la messa in latino. Così Leone XIV archivia la decisione di Bergoglio Leggi anche: Donne diacono? Non sia mai: il Vaticano di Papa Leone XIV boccia duramente la proposta nata con Bergoglio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Leone XIV archivia l’incarico fake di Mons. Libanori: sparisce l’Assessore personale; Giubileo 2025, Leone XIV chiude l’Anno Santo: monito contro il consumismo; Leone XIV, quali saranno i viaggi del 2026?; Leone XIV: “A giugno il prossimo Concistoro”. Papa leone XIV: ecco il suo «manifesto politico» tra guerra, diritti e parole - Nel primo incontro con il Corpo diplomatico, papa Leone XIV delinea una visione geopolitica e culturale che lega Sant’Agostino, pace, libertà di coscienza, linguaggio, diritti umani e crisi globali. panorama.it

#Venezuela La Premio Nobel per la Pace #Machado ha incontrato questa mattina #Papa Leone. L'attivista è stata la maggiore oppositrice di Maduro: dopo la cattura aveva chiesto l'immediata liberazione dei prigionieri politici e si era detta pronta a rientrare - facebook.com facebook

#Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Maria Corina #Machado x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.