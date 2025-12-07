Leone XIV taglia i ponti con Bergoglio Ecco perché ha soppresso la Commissione per le donazioni alla Santa Sede

Leone XIV prende sempre più le distanze da Francesco. Un apposito chirografo del Papa, firmato già il 29 settembre ma diffuso solo il 4 dicembre, ha decretato l’ abrogazione della Commissione per le donazioni alla Santa Sede. Quest’ultima era l’organismo istituito per incentivare i contributi di fedeli, Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori, ed era stata istituita da Bergoglio l’11 febbraio scorso – una delle ultime decisioni dell’ex Pontefice prima di essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Naturalmente, tutti i membri della Commissione hanno cessato il loro incarico. Il contenuto del provvedimento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV taglia i ponti con Bergoglio. Ecco perché ha soppresso la Commissione per le donazioni alla Santa Sede

