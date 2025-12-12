Allo Spazio Itaca le Lettere antifasciste dal carcere e dal confino che danno voce a chi lo ha vissuto e subito

Sabato 13 dicembre, allo Spazio Itaca di Pescara, si terrà l’evento “Lettere antifasciste dal carcere e dal confino”, che ripercorre le testimonianze di chi ha vissuto e subito il regime. L’iniziativa, in programma dalle 18, offre uno spazio di memoria e riflessione sulle lettere che raccontano esperienze di resistenza e oppressione durante il fascismo.

“Lettere antifasciste dal carcere e dal confino”. E’ il nome dato all’evento che sabato 13 dicembre andrà in scena, dalle 18, nello Spazio Itaca di viale Marconi 166 a Pescara. Un evento organizzato dall’Osservatorio antifascista 25 settembre 1943 che dà voce a chi il fascismo lo ha vissuto e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Oggi, ho fatto visita al Centro Diurno Itaca L’Arcobaleno, uno spazio in cui persone con grave disabilità vivono un’esperienza quotidiana di benessere ed inclusione sociale, ho portato un piccolo pensiero per Natale : le nostre bambole di pezza “Pigotte” e qua - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurazione La Casa di Elena e Danilo, 21 settembre 2013

Video Inaugurazione La Casa di Elena e Danilo, 21 settembre 2013 Video Inaugurazione La Casa di Elena e Danilo, 21 settembre 2013