Allo Spazio Itaca le Lettere antifasciste dal carcere e dal confino che danno voce a chi lo ha vissuto e subito

Ilpescara.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre, allo Spazio Itaca di Pescara, si terrà l’evento “Lettere antifasciste dal carcere e dal confino”, che ripercorre le testimonianze di chi ha vissuto e subito il regime. L’iniziativa, in programma dalle 18, offre uno spazio di memoria e riflessione sulle lettere che raccontano esperienze di resistenza e oppressione durante il fascismo.

