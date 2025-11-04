Nuovo bonus mamme 2025 26 | le somme sono escluse dal calcolo ISEE?

L’introduzione dell’ISEE risponde alla necessità di avere un parametro unico a livello nazionale per valutare la situazione economico – patrimoniale del nucleo familiare ai fini dell’accesso e della misura di una serie di prestazioni agevolate. Dall’Assegno Unico Universale, passando per il Bonus nuovi nati e il Bonus nido, sino ad arrivare al Supporto per la Formazione e il Lavoro e all’ADI tante sono le prestazioni legate all’ISEE, le cui oscillazioni, da un anno all’altro, possono avere un impatto notevole sul bilancio familiare, se a ciò consegue la perdita di un sussidio sino a poco tempo prima spettante. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

