Tagliaferri verso l' incarico di dirigente dell' ufficio scolastico della Toscana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca ancora la comunicazione ufficiale, ma la notizia è ormai certa: Tagliaferri si appresta a diventare il nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana. Attualmente preside del Liceo Piero della Francesca e del Convitto Vittorio Emanuele II, il suo incarico rappresenta un importante passaggio nel panorama educativo regionale.

