Filippo Serra nuovo direttore generale dell' Ufficio scolastico regionale

Filippo Serra è stato nominato direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. L’incarico, assunto presso l’ufficio di Palermo in via Fattori, segna una nuova fase di gestione dopo circa un anno dalla fine dell’incarico di Giuseppe Pierro. Questa nomina introduce una nuova figura di riferimento per il settore scolastico nell’isola, con l’obiettivo di supportare le attività e le politiche educative regionali.

Filippo Serra nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Filippo Serra ha assunto l’incarico al vertice dell’Ufficio di via Fattori, a Palermo, dopo pochi mesi dalla conclusione d ... grandangoloagrigento.it

Usr Sicilia: nominato il nuovo direttore, è Filippo Serra. “Fondamentale è il benessere a scuola”, il suo messaggio - Da qualche giorno è stato nominato come direttore generale dell’Usr Sicilia Filippo Serra, successore di Giuseppe Pierro, nominato nel 2022. tecnicadellascuola.it

