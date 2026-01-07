Filippo Serra nuovo direttore generale dell' Ufficio scolastico regionale

Filippo Serra è stato nominato direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. L’incarico, assunto presso l’ufficio di Palermo in via Fattori, segna una nuova fase di gestione dopo circa un anno dalla fine dell’incarico di Giuseppe Pierro. Questa nomina introduce una nuova figura di riferimento per il settore scolastico nell’isola, con l’obiettivo di supportare le attività e le politiche educative regionali.

Filippo Serra è il nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Serra ha assunto l'incarico al vertice dell'ufficio di via Fattori, a Palermo, a circa un anno dalla conclusione dell'incarico di Giuseppe Pierro.Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

