Martina Lattuca scomparsa a Cagliari a che punto sono le indagini dopo ritrovamento di una seconda scarpa
Continuano le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Cagliari il 18 novembre scorso. Fonti informate hanno fatto sapere a Fanpage.it che le ricerche proseguono con la stessa intensità dei giorni scorsi. Domenica era stata rinvenuta una seconda scarpa in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
