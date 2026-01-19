Il messaggio Whatsapp alla madre di Federica Torzullo e le bugie sulla scomparsa così Claudio Carlomagno ha tentato di depistare le indagini

Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, è stato arrestato per il suo coinvolgimento nella scomparsa della donna. Durante le indagini, ha tentato di depistare le forze dell’ordine attraverso diverse bugie e versioni inventate, che inizialmente avevano creato confusione. Questo comportamento ha evidenziato l’intento di nascondere la verità e ha portato alla sua presa in custodia, segnando un passo importante nelle indagini.

Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, il marito di Federica Torzullo fermato domenica per omicidio, ha cercato di depistare le indagini con una serie di bugie e versioni inventate, che hanno solo nei primi momenti ingannato gli investigatori. Ma le prove, tra cui i dati del GPS e i riscontri sui suoi spostamenti, hanno insorabilmente e svelato la verità, portando alla scoperta del corpo della 41enne, sepolto in un terreno vicino alla villetta della coppia. Già la denuncia, formalizzata il 9 gennaio, presentava un’anomalia. L’uomo aveva raccontato che la donna era uscita di casa la mattina presto, senza prendere la macchina, che lui aveva trovato parcheggiata fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Claudio Carlomagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo in camera ad Anguillara, poi la sepoltura e le bugie

Claudio Carlomagno è stato accusato dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo, avvenuto in una stanza ad Anguillara. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe ucciso la donna e successivamente nascosto il corpo. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del caso, mentre emergono dettagli sulle eventuali bugie di Carlomagno. La vicenda rimane al centro dell'attenzione, con le indagini in corso per chiarire le responsabilità.

Anguillara, Claudio Carlomagno indagato per omicidio. Tutte le prove dopo la scomparsa di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno è stato indagato per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Le indagini hanno approfondito le prove raccolte dopo la sua sparizione, portando a un’inversione di rotta nell’indagine. Questa notizia segna un passo importante nel caso, che rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

