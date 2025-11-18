UniPg apre le porte ai misteri dell’Universo | incontro con l’astrofisico Luciano Rezzolla sui buchi neri
Giovedì 20 novembre, alle ore 17.30, la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori a Perugia ospiterà l’incontro pubblico “L’irresistibile attrazione della gravità: viaggio alla scoperta dei buchi neri”, un appuntamento promosso dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con la Sezione perugina dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). L’evento è aperto alla cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Protagonista della serata sarà il prof. Luciano Rezzolla, tra i massimi esperti internazionali di astrofisica teorica e docente alla Goethe-Universität di Francoforte sul Meno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
