Al Planetario di Caserta l’evento gratuito ‘Creatura il respiro dell’Universo’
Comunicato stampa Per i contenuti altamente culturali ed evocativi la partecipazione è fortemente sconsigliata a minori di anni 10 Il Planetario di Caserta ospiterà CREATURA: il respiro dell'Universo, offerto in tre repliche consecutive alle ore 19, alle 20 e alle .
